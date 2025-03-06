В окружении Трампа заявили о желании Порошенко и Тимошенко сместить Зеленского

Несмотря на публичное отрицание идей о проведении выборов, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского и будут готовы к компромиссам с администрацией американского лидера Дональда Трампа.