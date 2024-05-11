Обновление SteamOS 3.6.0 Preview для Steam Deck обеспечивает разгон через BIOS, улучшение гр...

Обновление SteamOS 3.6.0 Preview для Steam Deck обеспечивает разгон через BIOS, улучшение графических драйверов и другоеНа днях Valve выпустила предварительное обновление для моделей Steam Deck LCD и OLED, которое, среди прочих преимуществ, добавило поддержку разгона в BIOS для модели LCD.