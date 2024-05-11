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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление SteamOS 3.6.0 Preview для Steam Deck обеспечивает разгон через BIOS, улучшение гр...

Обновление SteamOS 3.6.0 Preview для Steam Deck обеспечивает разгон через BIOS, улучшение гр...

Обновление SteamOS 3.6.0 Preview для Steam Deck обеспечивает разгон через BIOS, улучшение графических драйверов и другоеНа днях Valve выпустила предварительное обновление для моделей Steam Deck LCD и OLED, которое, среди прочих преимуществ, добавило поддержку разгона в BIOS для модели LCD.

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