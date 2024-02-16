Кружок французского языка начинает работу в парке «Ходынское поле»

В парке «Ходынское поле» 18 февраля начинает работу кружок изучения французского языка. На занятиях можно ощутить его многогранность, неповторимость и самобытность, а также по-новому взглянуть на родной, русский язык.
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