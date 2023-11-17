Михаил Шуфутинский: «Я сам по себе, на своей волне»

25 ноября советский и российский эстрадный певец, пианист, музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский выйдет на сцену главного ностальгического шоу страны «Легенды Ретро FM» на «ВТБ Арене» в Москве.
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