Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое

Альмир Абашев в НЦРМБ Фото-скриншот: © канал Альмира Абашева в МАКС Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прокомментировал состояние пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске.
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