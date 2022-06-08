Военное обозрение

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Глава Минздрава Украины: Медикаментозное лечение из-за психических расстройств понадобится 3-4 млн украинцев

Глава Минздрава Украины: Медикаментозное лечение из-за психических расстройств понадобится 3-4 млн украинцев

Психиатрическая клиника им.Павлова на Украине Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что боевые действия в стране уже начинают сказываться на психологическом состоянии и психическом здоровье граждан и военнослужащих в стране.

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