Глава Минздрава Украины: Медикаментозное лечение из-за психических расстройств понадобится 3-4 млн украинцев

Психиатрическая клиника им.Павлова на Украине Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что боевые действия в стране уже начинают сказываться на психологическом состоянии и психическом здоровье граждан и военнослужащих в стране.
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