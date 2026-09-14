В Минобороны Литвы призвали армию отличать дроны от птиц

Министр обороны Литвы Робертас Каунас на фоне 40-минутной воздушной тревоги, вызванной стаей птиц, призвал армию принять дополнительные меры, чтобы эффективнее отличать опасные объекты от неопасных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
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