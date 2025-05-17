Тарифы ЖКХ увеличатся в этом году в среднем на 11,9 процентов

Однако размер повышения будет отличаться в разных регионах По словам депутат, первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, тарифы ЖКХ в 2025 году будут проиндексированы в среднем на 11,9 процентов, передает ТАСС.