В 2023 году ВИЧ выявили у 15 детей в Нижегородской области: как они заразились

Роспотребнадзор сообщил о числе детей, которые заразились ВИЧ в прошлом году.В 2023 году ВИЧ-инфекцию диагностировали у пятнадцати несовершеннолетних в Нижегородской области, пишет "В городе N" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.
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