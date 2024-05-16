В 2023 году ВИЧ выявили у 15 детей в Нижегородской области: как они заразились

Роспотребнадзор сообщил о числе детей, которые заразились ВИЧ в прошлом году.В 2023 году ВИЧ-инфекцию диагностировали у пятнадцати несовершеннолетних в Нижегородской области, пишет "В городе N" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.