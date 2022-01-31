В Жанаозене педагоги выступили против передачи школы в доверительное управление

Учителя средней общеобразовательной школы №6 записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и органам образования региона, в котором выступили против передачи школы в доверительное управление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии