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Каземиро забил 2 гола в матче «МЮ» с «Редингом». Хавбек три года не оформлял дублей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро оформил дубль в матче с «Редингом». Бразилец забил на 54-й и 58-й минутах игры Кубка Англии.

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