Питер Уиндзор о том, что Расселлу и Пиастри нужны другие болиды: «Пусть займутся гольфом. Пилоты «Ф-1» должны уметь управлять всем»

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Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о том, нужны ли Джорджу Расселлу (« Мерседес ») и Оскару Пиастри (« Макларен ») болиды с граунд-эффектом, чтобы показывать скорость.