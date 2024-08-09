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"Москва 2030: город мировых трендов": в Доме культуры "ГЭС-2" обсудят развитие столицы

"Москва 2030: город мировых трендов": в Доме культуры "ГЭС-2" обсудят развитие столицы

Москва входит в число мировых мегаполисов, лидирующих по качеству жизни. По мнению горожан и экспертов, здесь отлично развита транспортная инфраструктура, высокий уровень здравоохранения, существует культурное разнообразие, а историческое наследие соседствует с инновациями.

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