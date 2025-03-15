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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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8 сборных стран БРИКС готовы сыграть на турнире в ОАЭ: «Удачный способ реализации спортивной дипломатии. Будем рады, если количество участников увеличится»

Об этом сообщил президент Международного футбольного альянса БРИКС Салем Хумаид Альмзаини. «Мы заинтересованы быть активными членами организации БРИКС, поэтому видим перспективы нашего сотрудничества со спортивными организациями БРИКС как удачный способ реализации спортивной дипломатии.

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