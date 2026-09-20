Олеся Иванченко теперь официально «зажигает» с OPPO Reno16 — и это идеальное попадание!

Когда бренд OPPO решил найти лицо для своей свежей серии Reno16, выбор пал на Олесю Иванченко. И, честно говоря, трудно придумать более точное попадание.
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