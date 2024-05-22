В Рязанской области полицейские пресекли распространение порнографических материалов

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями (ОБК) УМВД России по Рязанской области в ходе реализации оперативных материалов пресекли противоправную деятельность 35-летнего жителя Скопинского района, который подозревается в распространении материалов порнографического содержания.