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В Архангельском доме-интернате прокуратура выявила нарушения при хранении лекарств и содержании жильцов

В Архангельском доме-интернате прокуратура выявила нарушения при хранении лекарств и содержании жильцов

В учреждении обнаружили просроченные препараты, помещения без необходимого ремонта и проблемы с обеспечением инвалидов средствами реабилитации.

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