Юрист объяснил россиянам, как решать проблемы с отоплением в квартире

Для этого есть два случая Проблемы с отоплением в многоквартирных домах могут возникнуть в двух крайних случаях: либо его не включают в установленные сроки, несмотря на снижение температуры в помещениях, либо отопление продолжает функционировать, когда на улице уже тепло, что приводит к перегреву жилых помещений, объяснил RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.