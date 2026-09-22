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Россия увеличила экспорт мороженого филе минтая в ЕС

Россия увеличила экспорт мороженого филе минтая в ЕС

За январь-июль Россия поставила в ЕС 80 тыс тонн мороженого филе минтая, экспортная выручка выросла на 44%, до 274 млн долларов.

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