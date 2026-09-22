Россия увеличила экспорт мороженого филе минтая в ЕС

За январь-июль Россия поставила в ЕС 80 тыс тонн мороженого филе минтая, экспортная выручка выросла на 44%, до 274 млн долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Экспорт дизеля из...
- ПВО России уничто...
- Золото подешевело...
А в России то он зачем? Перетопчутся на хлебе с водой.