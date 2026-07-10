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Тен Хаг отказался возглавить сборную Нидерландов после ухода Кумана: «Я осознанно сделал этот выбор»

Тен Хаг отказался возглавить сборную Нидерландов после ухода Кумана: «Я осознанно сделал этот выбор»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг исключил возможность назначения в сборную Нидерландов, которая осталась без рулевого после ухода Рональда Кумана.

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