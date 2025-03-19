Елизавету Боярскую заподозрили в беременности

17 марта в Москве прошло мероприятие, которое собрало множество знаменитостей. На премьере сериала «Опасная близость», состоявшейся в кинотеатре «Художественный», красную дорожку украсили такие гости, как Лянка Грыу, Виктория Богатырева, Софья Лебедева и Артур Бесчастный.
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