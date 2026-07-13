Как в Израиле создают суставы, которых раньше не существовало

Ещё 20 лет назад человеку с сильной болью в тазобедренном или коленном суставе предлагали простой выбор: либо терпеть до последнего, либо соглашаться на «стандартную деталь» - протез, который подбирался из трёх-четырёх размеров, словно одежда с чужого плеча.