Главного по тарифам в Свердловской области утвердили в должности спустя пять лет

Федеральная антимонопольная служба согласовала на пост главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, последние пять лет возглавлявшего ведомство в статусе исполняющего обязанности.
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