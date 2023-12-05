ВЕСТИ-КРЫМ: выпуск 05.12.2023 09:00

-В Крыму расследуют уголовное дело по факту гибели семьи в Симферопольском районе Что могло стать причиной трагедии? - Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который выращивал наркосодержащие растения в частном доме.
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