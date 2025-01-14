Чиновник из Владивостока умер в Таиланде после заселения в отель

Родственники не знали о судьбе 45-летнего мужчины на протяжении нескольких дней.В Таиланде скончался государственный служащий, занимавший пост заместителя начальника гаража администрации города Владивостока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русские ФАБы "выключили" крупнейший завод Украины посреди рабочего дня: Что известно, первые кадры, что там производили
- Заманили. Разгромили: Русский генерал тихо и эффективно уничтожает врага в Курской области. Имя героя названо
- "Количество убитых - запредельное": Белоусов "отменил" новый "контрнаступ" ВСУ - Сумщина превратилась в кладбище. Русские зашли в Суджу
Свежие комментарии