«Реальная угроза»: почему Европа отказалась спасать украинское зерно

Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию. Об этом пишет издание Politico.
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Ч.Т. Ожидать!!!!! Никому ОНО не нужно это ЗЛО!