Речь идёт о практическом демонстрационном мероприятии Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организованном Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" на полигоне рядом с селом Капитановка (Бучанский район Киевской области), в 10 км к западу от Киева.
ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Морис Едроп
Странно как-то , почему только одна баллистическая ракета почему не 2-3 и потом через полчаса еще парочку, тогда и убитых больше и полигон перестал существовать, или я чего-то не понимаю.....ц
Ответить
1 м.
Юрий Золотарев
"В добрый путь" на ТОТ свет, бандеровская сволота! Прямо в заслуженный вами АД!
Ответить
1 м.
Misha Glusch
пора пресечь всю руину...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии