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ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

ВС РФ пресекли проведение выставки вооружений на полигоне под Киевом

Речь идёт о практическом демонстрационном мероприятии Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организованном Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" на полигоне рядом с селом Капитановка (Бучанский район Киевской области), в 10 км к западу от Киева.

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Комментарии
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Морис Едроп
Странно как-то , почему только одна баллистическая ракета почему не 2-3 и потом через полчаса еще парочку, тогда и убитых больше и полигон перестал существовать, или я чего-то не понимаю.....ц
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1 м.
Юрий Золотарев
&quot;В добрый путь&quot; на ТОТ свет, бандеровская сволота! Прямо в заслуженный вами АД!
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1 м.
Misha Glusch
пора пресечь всю руину...
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1 м.