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Свинья от белорусской оппозиции

Свинья от белорусской оппозиции

Вариант новой белорусской конституции, предложенный командой Светланы Тихановской, показал, что лидеры оппозиции отказались от летне-осенней риторики прошлого года и стали на откровенно националистические позиции Чего, впрочем, и следовало ожидать.

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Вадим Черимов
Необходимо Лукашенко ЗАКРЫТЬ ВСЕ "оппозиционные" СМИ в Беларуси. И все. Заткнутся и некому будет головы морочить кастрюльно-тихановскими "идеями" Всем в мире "протестунам" нужет только протест против всего и за деньги кукловодов и хозяев. Кому-то это еще не понятно? Тихановская типичная тряпичная кукла - ни мозгов, ни воли, ни нравственности.
Traveller
У поварихи с куриными мозгами и со справкой от лабусов - "прысядэнт" мозги могут быть только куриными. Ну как примерно у того, кто минусует Вашу заметку.
Валерий Антохин
Лукашенко необходимо превратиться в Сталина и навести порядок пор Сталински

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