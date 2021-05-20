Свинья от белорусской оппозиции

Вариант новой белорусской конституции, предложенный командой Светланы Тихановской, показал, что лидеры оппозиции отказались от летне-осенней риторики прошлого года и стали на откровенно националистические позиции Чего, впрочем, и следовало ожидать.
Вариант новой белорусской конституции, предложенный командой Светланы Тихановской, показал, что лидеры оппозиции отказались от летне-осенней риторики прошлого года и стали на откровенно националистические позиции Чего, впрочем, и следовало ожидать.
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