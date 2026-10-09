Команда авианосца USS Abraham Lincoln похвасталась успехами в войне с Ираном Команда вернувшегося в США авианосца USS Abraham Lincoln похвасталась своими достижениями за время 321-дневного похода в Ближневосточный регион.
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