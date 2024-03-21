Американский актер Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).