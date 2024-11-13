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Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел.

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