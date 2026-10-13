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Пятый канал

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Побои и запертые двери: дочь Даны Борисовой обвинила мать в насилии

Побои и запертые двери: дочь Даны Борисовой обвинила мать в насилии

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала, что ее мать применяла к ней физическую силу.

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