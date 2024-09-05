На хоррор-квесте в Стерлитамаке пострадали три человека: возбуждено уголовное дело

РЕСПУБЛИКА БАШКИРИЯ, 5 сентября, ФедералПресс. В Стерлитамаке следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование участников квеста, в том числе несовершеннолетнего.