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Эксперт Бланц прогнозирует восходящий тренд для четырех основных криптовалют BTC, ETH, Near Protocol (NEAR) и Dogecoin

Эксперт Бланц прогнозирует восходящий тренд для четырех основных криптовалют BTC, ETH, Near Protocol (NEAR) и Dogecoin

Наблюдатели за рынком криптовалют часто внимательно следят за прогнозами известных аналитиков. Один из таких аналитиков Бланц, известный своими проницательными рыночными прогнозами, недавно представил свой взгляд на четыре известные криптовалюты.

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