Нагорных заявил, что после ухода Глушенкова в «Локомотиве» развиваются и другие футболисты

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что другие молодые футболисты московского «Локомотива» стали развиваться после ухода полузащитника Максима Глушенкова в петербургский «Зенит».
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