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Публичные слушания по грядущему бюджету Орловской области прошли в условиях кардинального изменения экономики

Публичные слушания по грядущему бюджету Орловской области прошли в условиях кардинального изменения экономики

В Орловском областном Совете народных депутатов состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов С докладами выступили Сергей Антонцев — руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, Елена Сапожникова — руководитель Департамента финансов, Алла Рубцова — исполняющий обязанности руководителя Управления федеральной налоговой службы по Орловской области,  с заключением по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов — Константин Паршин, председатель Контрольно-счетной палаты региона.

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