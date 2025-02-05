Володин назвал пострадавшие от помощи USAID в «продвижении демократии» страны

В результате действий Агентства США по международному развитию (USAID) по «продвижению демократии» пострадали Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Киргизия, Куба, Никарагуа и Венесуэла, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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