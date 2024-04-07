Нежный Хек на сковороде. Самый простой и вкусный рецепт

Хек — это нежирная и низкокалорийная рыба, которая содержит большое количество полезных веществ. Среди плюсов этой рыбы можно назвать легкую усвояемость организмом, содержание витаминов A, C, E, PP, B1, B2, B6 и B9, а также минералов.
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