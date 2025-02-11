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SMINEWS

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В России зафиксирован очередной сбой в работе мессенджера Telegram

В России зафиксирован очередной сбой в работе мессенджера Telegram 12 февраля 2025 года, начиная с 00:15 в мессенджере Telegram фиксируется сбой, узнал корреспондент SMINEWS.

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