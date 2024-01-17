Президент Зеленский: Я не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном в Давосе, не мой уровень

Президента Украины Владимира Зеленского жестко отшили в Давосе, премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал просьбу о встрече, а ведь так хотелось его привлечь к обсуждению бредовой «формулы мира», которая неисполнима в принципе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии