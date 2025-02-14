Почему Юлия Савичева ушла от Фадеева, перенесла выкидыш и оставила маленькую дочь в Португалии

В 2003-м вся страна влюбилась в хрупкую рыжую артистку, попавшую на «Фабрику звезд — 2». В тройку лидеров Юлия Савичева не выбилась, зато вскоре стала обладательницей «Золотого граммофона» и выступила на «Песне года».
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