Почему Юлия Савичева ушла от Фадеева, перенесла выкидыш и оставила маленькую дочь в Португалии

В 2003-м вся страна влюбилась в хрупкую рыжую артистку, попавшую на «Фабрику звезд — 2». В тройку лидеров Юлия Савичева не выбилась, зато вскоре стала обладательницей «Золотого граммофона» и выступила на «Песне года».