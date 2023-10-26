В России рассчитывают, что Белоруссия присоединится к ШОС

Россия рассчитывает, что Белоруссия примкнет к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 26 октября на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в Киргизии.
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