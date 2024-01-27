РИАМО - 27 янв. В результате массированных ракетных ударов России по бункерам, гостиницам и складам в Харьковской области гибнут не только простые наемные солдаты, но и полковники, а также генералы Североатлантического альянса.
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