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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Белтехосмотр´ рассказал, где получить международный сертификат техосмотра.

´Белтехосмотр´ рассказал, где получить международный сертификат техосмотра.

Где можно получить международный сертификат технического осмотра, сообщает сайт ´Белтехосмотра´.Административная процедура по получению сертификата проводится только на диагностических станциях, аккредитованных в качестве инспекционного органа в Национальной системе аккредитации Беларуси.

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