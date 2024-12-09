´Белтехосмотр´ рассказал, где получить международный сертификат техосмотра.

Где можно получить международный сертификат технического осмотра, сообщает сайт ´Белтехосмотра´.Административная процедура по получению сертификата проводится только на диагностических станциях, аккредитованных в качестве инспекционного органа в Национальной системе аккредитации Беларуси.
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