Прогноз погоды в Крыму на 22 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 22 февраляВ Симферополе -5 и небольшой снегВ Севастополе -2 и облачно с прояснениямиВ Евпатории -3 и малооблачноВ Черноморском -3 и облачно с прояснениямиВ Джанкое -3 и облачно с прояснениямиВ Ялте -1 и облачно с прояснениямиВ Алуште -2 и небольшой снегВ Керчи -4 и.