В России покажут скандальный фильм о Трампе

Картина Apprentice выйдет в кинотеатрах в октябре, за две недели до американских выборов. Предвыборный штаб Трампа уже грозил засудить авторов фильма, а СМИ писали о проблемах с его прокатом в СШАApprentice — «ученик» или «подмастерье» — по названию знаменитого реалити-шоу о бизнесе, ведущим которого был будущий президент США, — это новый фильм шведско-датского режиссера иранского происхождения Али Аббаси, посвященный молодости Дональда Трампа в Нью-Йорке.