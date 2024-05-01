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Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ

Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

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