Турецкая больница отказалась отдавать родственникам впавшую в кому россиянку

62-летняя россиянка Наталья Герасимова оказалась в больнице в турецкой Анталье после сердечного приступа, и медики отказываются отдавать ее для транспортировки в Москву, пока семья полностью не оплатит лечение, сообщает Telegram-канал SHOT .
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