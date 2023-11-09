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Артиллеристы ЦВО с расчетом БПЛА уничтожили минометчиков ВСУ

Артиллеристы ЦВО с расчетом БПЛА уничтожили минометчиков ВСУ

Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам», уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт» огневую минометную точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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