Губернатор Севастополя Развожаев опубликовал снимки из атакованного украинским беспилотником штаба ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в воскресенье сообщил, что в настоящий момент находится в штабе Черноморского флота, а также опубликовал снимки последствий удара украинского беспилотника.
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