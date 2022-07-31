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Губернатор Севастополя Развожаев опубликовал снимки из атакованного украинским беспилотником штаба ЧФ

Губернатор Севастополя Развожаев опубликовал снимки из атакованного украинским беспилотником штаба ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в воскресенье сообщил, что в настоящий момент находится в штабе Черноморского флота, а также опубликовал снимки последствий удара украинского беспилотника.

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